عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. ترامب يحسم ولايتى كارولاينا الشمالية وألاباما

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

الخليج 365

حسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التصويت فى الانتخابات الأمريكية على حساب المرشح الديمقراطى جو بايدن، في ولايتى ألاباما، وكارولاينا الشمالية.



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وفى وقت سابق نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤولة فى حملة المرشح الديمقراطى جو بايدن الانتخابية، تأكيدها أن بايدن سيخاطب الأمة الليلة بغض النظر عن النتيجة.

ونقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: نعتقد أننا سنعرف الليلة إلى أين تسير الأمور.

كما نقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: المعركة قاسية في فلوريدا لكن التصويت ما زال مستمرا.