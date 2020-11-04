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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. ترامب يتقدم بنسبة 54.1% من الأصوات على بايدن بنسبة 44.8 % حتى الآن الأربعاء 4 نوفمبر 2020 الخليج 365 أظهرت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية أن الرئيس الحالي دونالد ترامب حسم نتيجة ولاية كنتاكي الأمريكية لصالحة، كما تقدم في 5 ولايات أخرى،ووفقا لخريطة الانتخابات الأمريكية لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية فإن ترامب حسم ولاية كنتاكي فيما تقدم في ولايات نيوهامبشاير وفلوريدا وأنديانا فيرجينيا وجورجيا، وتظهر الخريطة أيضا أن المرشح الديمقراطي جو بايد حسم ولاية فيرمونت لصالحة.

Advertisements ويتقدم ترامب حتى الآن بنسبة 54.1 بالمئة من الأصوات على المرشح الديمقراطى جو بايدن الذى حصل حتى الأن على 44.8 بالمئة حتى وقت النشر. ولا تزال نتائج الانتخابات تتغير بين وقت وآخر؛ نظرا لاستمرار عمليات التصويت والفرز.

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