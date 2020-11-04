شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس أيسلندا يدخل العزل الذاتي بعد ثبوت إصابة موظف بمكتبه بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:51 صباحًا, 4 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض أعلن المكتب الرئاسي في أيسلندا اليوم أن الرئيس جودني يوهانسون سيدخل العزل الذاتي بعد أن ثبتت إصابة موظف في مكتبه بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المكتب أن الرئيس سيعزل نفسه حتى يوم الاثنين المقبل، مضيفاً أن أسرته لن تضطر إلى دخول العزل الذاتي.

وتمكنت أيسلندا من وقف انتشار فيروس كورونا المستجد بالكامل تقريباً داخل البلاد في وقت سابق، لكن الإصابات الجديدة بدأت في الارتفاع مرة أخرى في الأشهر القليلة الماضية.

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