الأمم المتحدة: بناء السلام والمحافظة عليه يتطلبان إصلاح التفاوتات الهيكلية ونهجاً أممياً شاملاً

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:36 صباحًا, 4 نوفمبر 2020 م
المناطق - الرياض
أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، أنه لا يمكن معالجة التحديات متعددة الأوجه إلا من خلال نهج أممي متكامل ومتماسك وشامل، مشيرةً إلى أن الصراع وتغير المناخ والتقدم المتعثر في التنمية تعزز بعضها البعض في كثير من الأحيان.
جاء ذلك في كلمتها اليوم، خلال الحدث رفيع المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنعقد افتراضياً حول الدوافع المعاصرة للنزاع وانعدام الأمن.
وشددت على أهمية أن تضع عملية التعافي أيضاً حلولاً لمنع وحماية المجتمعات من أسباب النزاع المتعلقة بالمناخ، داعيةً الدول الأعضاء وبنوك التنمية إلى الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر وإجراءات الصمود، لا سيما في الدول المتضررة من النزاعات.
وأوضحت أن البلدان الأكثر عرضة للخطر يجب أن تكون قادرة على استخدام التقنيات الجديدة والاستشعار عن بعد لمساعدتها في التنبؤ والوقاية.
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