شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وفيات كوفيد-19 في البرازيل تتجاوز 160 ألفاً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:30 صباحًا, 4 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض سجلت البرازيل 11843 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 243 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد بلغ خمسة ملايين و566049 منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 160496 .

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