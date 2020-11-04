شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج أولية.. ترامب يتقدم في إنديانا وكنتاكي وبايدن يحصد فيرمونت والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية تقدم الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، على المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في ولايتي إنديانا وكنتاكي، بينما حصد بايدن ولاية فيرمونت.

وأغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأمريكية في ست ولايات شرقية هي جورجيا وإنديانا وكنتاكي وساوث كارولينا وفيرمونت وفرجينيا.