شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 197 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 14 حالة جديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 108122 حالةً من ضمنهم 99765 حالة تم شفاؤها، و 6305 حالة وفاة.

وكشف عن خروج 113 متعاف من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99765 حالةً.