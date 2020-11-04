شكرا لقرائتكم خبر عن «غالوب»: أكثر من 50 % من الإيرانيين لا يثقون بنظامهم والان نبدء بالتفاصيل

أشار أحدث استطلاع أجرته مؤسسة غالوب الدولية إلى تراجع ثقة الإيرانيين في «نظام» البلاد إلى أقل من 50 %، بسبب الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا ، مما جعل إيران إحدى بؤر المرض حول العالم.

وتُظهر نظرة عامة على استطلاعات رأي غالوب في الماضي أن الشعب الإيراني لم يكن أبدًا، خلال هذه السنوات، غير واثق من حكم الجمهورية الإسلامية، إلى هذا الحد الذي هو عليه الآن.

ووفقًا لتقرير تم نشره على الموقع الإلكتروني لهذه المؤسسة العالمية، يعتقد ما لا يقل عن 4 من كل 10 مواطنين إيرانيين أن مستويات معيشتهم قد انخفضت مقارنة بالماضي وتزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

Advertisements

يشار إلى أن أحدث استطلاع عالمي لمؤسسة غالوب أجري في أغسطس 2020، حيث أفاد 47 % فقط من الإيرانيين بأنهم يثقون في نظامهم. في حين أن 50 % من الإيرانيين يقولون إنهم فقدوا الثقة في النظام.

وفي الأثناء، تكشف استطلاعات الرأي التي أجرتها المؤسسة على مدى العقد الماضي أنه منذ عام 2016، وتزامنًا مع تولى إدارة دونالد ترامب مهامها وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، الذي أدى إلى فرض عقوبات شديدة ضد طهران؛ أخذ الشعب الإيراني يفقد ثقته بنظام بلاده. ووفقًا لمؤسسة غالوب، قبل ذلك، بين عامي 2012 و2016، كان ما يقرب من 7 من كل 10 إيرانيين يثقون في نظامهم.

ومن ناحية أخرى، يقول تقرير غالوب إنه على الرغم من التراجع الكبير في ثقة الإيرانيين في النظام، فقد تغيرت تصورات الناس عن قيادة حكومة الولايات المتحدة بشكل أكبر.. في عام 2017 مثلا، قال 19 % من الإيرانيين إنهم يوافقون على أداء القادة الأمريكيين، في حين عارض 42 %.