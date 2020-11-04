شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تقبض على عميل سري لـ «داعش» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوكالة، في بيان صحفي، إنه «تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابي تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في ناحية العباسي بمحافظة كركوك».
وأضافت أن «المطلوب، وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابي، اعترف من خلال التحقيقات الأولية بالعمل على تقديم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في جبال حمرين».
وأشارت إلى أن الموقوف عمل كذلك على إيصال المعلومات لهم عن تحركات القوات الأمنية كما وعمل ناقلا لعوائل عصابات داعش مقابل مبالغ مادية لتقديمه الدعم والإسناد لعناصر داعش.
كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات العراقية تقبض على عميل سري لـ «داعش» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.