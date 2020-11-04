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الاستخبارات العراقية تقبض على عميل سري لـ «داعش»

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أعلنت الاستخبارات العراقية أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على مخبر سري وداعم لوجستي وناقل لعوائل عناصر «داعش» في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة، في بيان صحفي، إنه «تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابي تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في ناحية العباسي بمحافظة كركوك».

وأضافت أن «المطلوب، وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابي، اعترف من خلال التحقيقات الأولية بالعمل على تقديم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في جبال حمرين».

وأشارت إلى أن الموقوف عمل كذلك على إيصال المعلومات لهم عن تحركات القوات الأمنية كما وعمل ناقلا لعوائل عصابات داعش مقابل مبالغ مادية لتقديمه الدعم والإسناد لعناصر داعش.

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