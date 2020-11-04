شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان في انتظار لقاء عون والحريري.. إما حكومة أو المجهول والان نبدء بالتفاصيل

بانتظار لقاء الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اليوم، تتضارب المعلومات والتحليلات حول الأجواء المحيطة بتأليف الحكومة اللبنانية، بعدما تسابقت القوى السياسية على من يعرقل أكثر من الآخر، فإما أن يخرج الحريري من قصر بعبدا اليوم معلنا حكومته العتيدة أو يعود لبنان إلى نقطة الصفر، والمجهول، فجميع الاحتمالات والخيارات سيئة.

وعلمت ”الخليج 365” من مصادر مطلعة على لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون بالحريري الإثنين، حيث «توصل الرئيسان إلى بعض الحلول بشأن عدد من العقد المستعصية، وهما الآن في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على أسماء الوزراء»، مرجحة أن «يكون موعد تأليف الحكومة نهاية هذا الأسبوع، إذا لم تستجد أي عرقلة جديدة». وأفادت المعلومات أن «عدد الوزراء في الحكومة استقر على 18 وليس 20 وزيرا».

وإثر تعرض رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لحملة سياسية وشعبوية، محملين إياه مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة، سارع باسيل إلى تكذيب الكلام عن تدخله في عملية تأليف الحكومة، واصفا هذا الكلام بأنه عار عن الصحة، لكنه في المقطع الأخير من بيانه، عاد وتحدث عن «عرقلة تأليف الحكومة»، متهما غيره بذلك.

وذكرت مصادر إعلامية لبنانية أن ثمة ثلاث عقد ما زال يجري العمل على حلحلتها بالاتصالات واللقاءات المعلن عنها ‏والبعيد عن الضوء. وتحدثت معلومات عن أن الرئيس نبيه بري قد يدخل على الخط ‏بالاتصال بكل من «حزب الله» وزعيم تيار المردة سليمان فرنجيه في محاولة لتذليل عقدتيهما.

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وقالت المصادر إن كيفية توزيع حقائب الصحة والأشغال ‏والطاقة لا تزال عالقة وكل واحدة تتعلق بالأخرى فإذا تم حل الواحدة تحل الثانية والثالثة.

وذكرت المصادر أن الحريري يرفض إبقاء القديم على قدمه في توزيع هذه ‏الحقائب الأساسية، فيما «حزب الله» يطالب بإبقاء وزارة الصحة معه وفرنجيه بالأشغال كما ‏يطالب النائب جبران باسيل بالطاقة وهذا ما سيبقي حقيبة الاتصالات مع الحريري. وبما أن ‏الحكومة من 18 وزيرا فسيكون للدروز حقيبة واحدة تعطى للاشتراكي والأرجح أنها ستكون ‏التربية في حال بقي القديم على قدمه في توزيع الحقائب الخدماتية الأساسية.

وفي الحقائب السيادية، أشارت آخر المعطيات إلى أن حقيبة المال باقية مع الطائفة ‏الشيعية وحركة «أمل»، وستؤول الدفاع إلى أرثوذكسي والداخلية لماروني والخارجية لسني.