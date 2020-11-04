جوتا وصلاح يقودان ليفربول لاكتساح اتلانتا في دوري الابطال

2020-11-03 | 23:42
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حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كاسحًا على نظيره فريق أتالانتا الإيطالي، مساء اليوم السبت، في بطولة دوري أبطال أوروبا.
ديوجو جوتا سجل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 16، قبل أن يضاعف النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 33.
وفي الدقيقة 47 ومن تسديدة رائعة، أحرز النجم المصري محمد صلاح ثالث أهداف ليفربول ليتربع على عرش هدافي النادي في دوري الأبطال.
وعاد صلاح من جديد في الدقيقة 49 ولكن هذه المرة صنع هدفًا لزميله السنغالي ساديو ماني.
وفي الدقيقة 54 أنهي جوتا خماسية كتيبة يورجن كلوب بتسجيله الهاتريك.
وفي إطار المجموعة نفسها، فاز أياكس على ميتلاند بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدفي الفريق الهولندي أنتوني ودوشان تاديتش في الدقيقة 1 و13، بينما جاء هدف الفريق الدنماركي الوحيد في الدقيقة 18 عن طريق أنديرس درير.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، ويليه أياكس بـ 4 نقاط ثم أتالانتا بعدد النقاط نفسه ولكن بفارق الأهداف، بينما يتذيل ميتلاند المجموعة بلا نقاط.
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