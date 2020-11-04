شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن القضاء على فكر الإخوان المتطرف؟.. قيادى سابق بالتنظيم يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت الأفكار المتطرفة في إثارة الكثير من الأزمات والمشكلات لمصر، وتفرعت جماعات إرهابية وأذرع مسلحة، فضلا عن انبثاق العديد من الحركات الإرهابية من جماعة الإخوان، ليبقى التساؤل، كيف يمكن القضاء على فكر الإخوان المتطرف؟

إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان، أجاب على هذا السؤال، مشددا على ضرورة مشروع قومى تنويرى يستمر عشرات السنوات للقضاء على الأفكار الإخوانية والإرهابية معا.

وقال "ربيع": "للقضاء على فكر الإخوان الأمر يتطلب مشروعا قوميا ثلاثي الأبعاد ، الأول - العمل بجدية وفاعلية على تفكيك التنظيم بالمطاردة الأمنية والملاحقة القانونية تشريعا وقضاء والضرب بقسوة على مفاصل التنظيم، وعدم تركهم لحظة هادئة يشتغلونها في إعادة ترميم التنظيم وتجفيف ومصادرة لكل مسارات التمويل الإجرامي".

Advertisements

وأضاف: "ثانيا القيام بالحصار ثلاثي الأبعاد (اجتماعي وإعلامي وثقافي) وتطهير مؤسسات الدولة والمجتمع المدني (نقابات وجمعيات ومؤسسات حقوقية) من خلاياهم المتوغلة، متابعا: "ثالثا لابد من صناعة تيار وطني تنويري متعلم يعمل على إعادة إعمار الشخصية المصرية وإزالة آثار العدوان الإخواني".

وتابع :" لابد من العمل كفريق متكامل ومتعاون حكومة وشعب ونخبة ومؤسسات دولة ومجتمع مدني، إذ تقوم مؤسسات الدولة (وزارة الشباب، وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف، وزارة التعليم، الجامعات، مجلس النواب، المجلس القومي للبحوث الاجتماعية، الأزهر، كل فيما يخصه) بينما يقوم المجتمع المدني (نقابات وجمعيات ومؤسسات حقوقية وأحزاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للامومة والطفولة) للقضاء على الفكر الإخوانى".

واختتم "ربيع" تصريحاته بالقول: "هذا باختصار الموضوع.. يحتاج لمشروع قومي استراتيجي يستمر لعشرات السنين".