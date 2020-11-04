شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر: تنسيقية شباب الأحزاب كيان سياسى بمفهوم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف محمد تيسير مطر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أمين حزب إرادة جيل، اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب بالكيان الذى يرسخ للعمل السياسي بمفهوم جديد، يستهدف العمل بالشارع المصرى والتقرب من كل المواطنين وسماع هموهم والعمل جديا على حل أزماتهم، فضلا عن النشاط التوعوي الذى تقوم به التنسيقية من خلال الجولات في مختلف المحافظات للتواصل بالمواطنين، وكان آخرها حلايب وشلاتين.

وأشار محمد تيسير مطر إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب تضم كافة الأطياف السياسية من شباب السياسيين بهدف لم الشمل لدعم الدولة المصرية، مؤكدا أن التنسيقية ليست صوتا واحدا، بل لديها أصوات مختلفة لأنها تضم في طياتها مختلف القوى السياسية.

وأشار إلى أن التنسيقية لا توجه المواطن لرأى أو اتجاه بعينه، لكنها توجهه نحو استحقاقاته والمشاركة فيها فقط، منتقدا من يحاول تشويه تنسيقية شباب الأحزاب، مضيفا: "التنسيقية ليست كيانا يسعى لتعميم سياسة الصوت الواحد، ولكنها منصة حوارية لاستعراض كافة الآراء من مختلف الأيدولوجيات للتوصل إلى حالة من التوافق حول القضايا مع وضع مصلحة الوطن قبل المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.