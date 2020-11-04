شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: مواقف بايدن بالشرق الأوسط ستكون أفضل من ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شبلى تلحمى، أستاذ العلوم السياسية، إن المشهد الانتخابى الأمريكى تميز فى عام 2020 بارتفاع كبير فى عدد المصوتين مقارنة بعام 2016 بما يقرب من ثلثى من لهم حق الانتخاب قبل بدء الاقتراع اليوم عبر آلية التصويت المبكر.

وتوقع خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدى على شاشة"ON"، أن يحسم بايدن المعركة الانتخابية لصالحه قائلاً:"استطلاعات الرأى وأنا من ضمن القائمين عليها أستطيع القول بعيداً عن التحيز أن بايدن سيحسم المعركة لصالحه ومن المستحيل أن يفعل ترامب ذلك، خاصة أن ولاية فلوريدا هى المفتاح فى ذلك إذا خسرها ترامب فسيكون الأمر منتهى".

وأشار إلى أن ولاية جورجيا مهمة جداً وربحها ترامب فى 2016 لكن وفقاً للرصد والاستطلاع فإن هناك تقارباً فى التصويت بينهما، كما أن هناك احتمالا لفوز بايدن بها وإذا فاز الأخير بهذه الولاية وخسر حتى فلوريدا عندها تنتهى احتمالات فوز ترامب تماما لذلك وضع بايدن أعلى بكثير من ترامب.

وحول نتائج فوز ترامب أو بايدن وتأثيرها على السياسات الخارجية، قال تلحمي، إن سياسة بايدن ستكون أفضل للشرق الأوسط وأقرب للمواقف المصرية مثلاً فقد يرفض ضم الأراضى الفلسطينية لإسرائيل مقارنة بترامب كما أنه لا يريد الحرب مع إيران ويرغب فى الرجوع للاتفاقية النووية وهذا يتفق مع الموقف المصرى.