اليوم.. انطلاق معرض "سيتي سكيب" مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
ينطلق اليوم الأربعاء معرض سيتي سكيب العقاري، حيث سيُقام في مركز مصر الدولي للمعارض في القاهرة، ويستمر حتى 7 نوفمبر 2020.
وفي إطار التحضيرات لإقامة المعرض، أعلنت "إنفورما ماركتس" عن إجراءات ومعايير الصحة والسلامة التي تعتزم تطبيقها على أرض المعرض لضمان سلامة جميع العارضين والزوار عبر جميع منصات معارض انفورما الدولية.
وتسعى إنفورما لتطبيقها خلال الفعالية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين وهم جميعة منظمي الفعاليات وجمعية منظمي المعارض المستقلة واتحاد المعارض الدولية وغيرها من الجهات ذات الصلة، لتقديم منصة تعزز مستويات الأمان والصحة والإنتاجية والجودة المطلوبة للحدث.
وقال فارس خليل، مدير معرض سيتي سكيب في مصر: "تعكس توجهاتنا بإقامة نسخة المعرض لهذا العام ثقتنا بأداء سوق العقارات المصري وقدرته على استعادة نشاطه بالرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة على العديد من القطاعات، ونستعد لاستئناف إقامة سيتي سكيب ونسعى من خلال النسخة الجديدة للمعرض إلى تعزيز هذه الثقة والمساعدة في تعزيز مفهوم الانفتاح على الأعمال من خلال المشاريع الجديدة وماتقدمه الجهات العراضة".
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