محمد اسماعيل - القاهرة - قال مسؤولة فى حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، مساء الثلاثاء، إن بايدن سيخاطب الأمة الليلة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات.

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، عن الميؤول قوله إنه يعتقد أن الليلة ستكشف عن إلى أين تسير الأمور.

وأضاف أن المعركة في ولاية فلوريدا قاسية ولايزال التصويت مستمر.

وكان بايدن، صرج للصحفيين مساء الثلاثاء، قائلاً إنه حال فوزه في ولاية فلوريدا فإنه قد حسم أمر الانتخابات الرئاسية.

واتهم بايدن، منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، بالكذب عدة مرات اليوم بتشكيكه في الانتخابات بشكل مستمر.

وأكد أن عليهم الانتظار حتى النهاية وعدم إصدار أحكام مسبقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في حملة بايدن: سنعرف الليلة إلى أين تسير الأمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.