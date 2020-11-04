ترامب يتقدم على بايدن في 3 ولايات أمريكية هامة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية على منافسه جو بايدن، في نيو هامبشير، وإنديانا، وكنتاكي.

ووفقًا لفضائية الحدث، تقدم ترامب في ولاية إنديانا بـ70% من الأصوات حتى اللحظة، وفي نيو هامبشير تقدم بـ61,5 % من الأصوات.

قالت إليسا فرح مديرة لمكتب التواصل الاستراتيجي في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، إن الرئيس ترامب سيتابع نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية من الجناح الشرقي في البيت الأبيض، مع كبار مساعديه، حسبكا ذكرت "سي إن إن".

وأكدت أن الحضور سيخضعون لفحص لدرجات الحرارة، مشيرة إلى أنه سيشارك ترامب في متابعة نتائج الانتخابات عائلته وكبار مساعديه.

قال فرح إن البيت الأبيض يتوقع بعض التأخير في النتائج خاصة في ولاية بنسلفانيا.

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