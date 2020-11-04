البابا تواضروس يدشن كنيسة القديسة بربارة بشبرا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - يزور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، كنيسة القديسة بربارة بابا دبلو بشبرا.
وكشفت مصادر كنسية، لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن يدشن البابا الكنيسة اليوم، على أن يلقي في المساء عظته الأسبوعية، التي اعتاد أن يلقيها كل أربعاء.
وأضافت المصادر أنه كان من المقرر أن يدشن البابا تواضروس الكنيسة منذ عدة أشهر، وهو الأمر الذي تم تأجيله نظرًا لإغلاق الكنائس ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة الأرثوذكسية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وتابعت بأنه سيتم نقل القداس على الهواء مباشرة عبر القنوات القبطية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية.
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