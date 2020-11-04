التسليم بعد 36 شهرًا.. ننشر كراسة شروط حجز شقق الإسكان المتوسط (48 ألف مقدم)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الأحد الماضي، حجز شقق الإسكان المتوسط، حيث تم طرح 25 ألف وحدة كاملة التشطيب بـ10 مدن جديدة، وخصصت الوزارة الأسبوع الأول لمتحدى الإعاقة على أن يكون التقديم لكل المواطنين يوم 9 نوفمبر حتى 7 ديسمبر المقبل.

ويتم التقديم وشراء كراسة الشروط، مقابل 150 جنيهًا وسداد 400 جنيه مصروفات إدارية، على أن يكون مقدم الحجز وفقًا لمساحة الوحدة، والتي تترواح بين 100 متر و110 و120 مترًا.

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ووصل مقدم الحجز للشقة الـ100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا، كما يمكن زيادة الأسعار المعلنة بواقع 10% كحد أقصى.

وتتواجد الشقق في مدن: "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة"، على أن يتم تسليم الوحدات خلال 36 شهرًا.

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