هيئة الانتخابات في ولاية نورث كارولينا تمدد الاقتراع 45 دقيقة

أعلنت هيئة الانتخابات في "نورث كارولينا" عن تمديد الاقتراع لـ45 دقيقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.
وفى وقت سابق ذكرت قناة إكسترا نيوز فيخبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك تجمعات أمام البيت الأبيض قبيل إغلاق مراكز الاقتراع وظهور مؤشرات النتائج.
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية انتخابات رئاسية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى جو بايدن.
وفى وقت سابق أعلنت ولاية نورث كارولينا عن تأخير إعلان النتائج بعد تمديد التصويت في بعض المناطق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
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