قال المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إنه لا يمكن للرئيس الأمريكي أن يحدد احتساب الأصوات من عدمه، متابعا: سننتظر فرز الأصوات لمعرفة النتيجة في اليوم التالي. النتيجة في اليوم التالي. وأضاف المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية، خلال كلمة له،: إذا فزت بفلوريدا سيكون ذلك حاسما، متابعا: علينا أن نتريث وألا نصدر أحكاما مسبقة. نتريث وألا نصدر أحكاما مسبقة. واستطرد جو بايدن: سننتظر فرز الأصوات لمعرفة النتيجة في اليوم التالي، متابعا: ترامب كذب عدة مرات اليوم من خلال التشكيك في الانتخابات. النتيجة في اليوم التالي، متابعا: ترامب كذب عدة مرات اليوم من خلال التشكيك في الانتخابات.

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كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: سننتظر فرز الأصوات لمعرفة النتيجة في اليوم التالي وفلوريدا حاسمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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