تعرف على شروط التقديم لبرنامج الأمن الصحي

تصدر الأمن الصحي محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بعد كشف وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن موعد التسجيل في برنامج "الأمن الصحي" والرابط الخاص بالتقديم.

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وأشارت وزارة الصحة أن التقديم متاح من اليوم الثلاثاء الموافق 11 ربيع الأول 1442 / 3 نوفمبر 2020، موضحة أنه سوف يستمر حتى يوم الأحد الموافق 14 ربيع الثاني 1442 / 29 نوفمبر 2020، على أن

يكون التسجيل بشكل الكتروني عبر رابط الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك بالضغط

يذكر أن هناك شروط وضعتها الوزارة للتقديم في برنامج الأمن الصحي بجانب بعض المستندات المطلوبة حتى يستطيع الموطنين السعوديين الالتحاق بالبرنامج.

شروط التقديم والتسجيل في الأمن الصحي

. أن يكون المتقدم ذكرًا وسعودي الجنسية.

. ألا يقل طول المتقدم عن 160سم.

. ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا.

. اجتياز المقابلة الشخصية.

. اجتياز الفحص الطبي.

. ​ألا يكون المتقدم على رأس العمل/مسجل في التأمينات الاجتماعية.

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. أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة بالصورة:

المستندات المطلوبة للقبول في برنامج الأمن الصحي

1. ارفاق شهادة البكالوريوس والمعادلة في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة العربية السعودية.

2. ارفاق شهادة اللغة إن وجدت

كما نوهت عن آلية فرز طلبات المتقدمين والتي تكون بالترتيب التالي:

• استيفاء شروط البرنامج أعلاه وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.

• درجة اجتياز المقابلة الشخصية.

• رغبة الشخص في المنطقة التي سينعقد فيها البرنامج.

وأكدت الوزارة أنه يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على برنامج الامن الصحي، وإلا سيتم استبعاد المتقدم.