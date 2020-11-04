ننشر رابط التسجيل في برنامج الأمن الصحي بالسعودية

استحوذ الأمن الصحي على محركات البحث في الساعات القليلة الماضية بعد إعلان وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل لبرنامج "الأمن الصحي" بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وزادت معدلات البحث عن الأمن الصحي من قبل المواطنين السعوديين لمعرفة كيفية التقديم وتفاصيل التسجيل في البرنامج والمواعيد المحدده لذلك والتي كشفت عنها وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح من اليوم الثلاثاء الموافق 11 ربيع الأول 1442 / 3 نوفمبر 2020، على أن يستمر حتى يوم الأحد

الموافق 14 ربيع الثاني 1442 / 29 نوفمبر 2020.

ويستطيع الراغبين في التقديم لبرنامج الأمن الصحي الإطلاع التسجيل بالضغط هنـــــــا

يذكر أن الصفحة الرسمية لبرنامج الأمن الصحي كشفت الشروط الواجب توافرها في المتقدمين بالتقديم والمستندات المطلوب تقديمها، مشيرة أنه يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وإلا سيتم استبعاد من لم يرفق تلك الأوراق المطلوبة.

شروط التقديم والتسجيل في الأمن الصحي

1. أن يكون المتقدم من الذكور وجنسيته سعودية.

2. ألا يقل طول المتقدم عن 160سم.

3. ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا.

4. ​ألا يكون المتقدم على رأس العمل/مسجل في التأمينات الاجتماعية.

5. اجتياز المقابلة الشخصية.

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6. اجتياز الفحص الطبي.

7. أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة بالصورة:

المستندات المطلوبة للقبول في برنامج الأمن الصحي

1. ارفاق شهادة البكالوريوس والمعادلة في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة العربية السعودية.

2. ارفاق شهادة اللغة إن وجدت.

كما نوهت عن آلية فرز طلبات المتقدمين والتي تكون بالترتيب التالي:

• استيفاء شروط البرنامج التي تم ذكرها وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.

• درجة اجتياز المقابلة الشخصية.

• رغبة الشخص في المنطقة التي سينعقد فيها البرنامج.