هل الأصوات العربية تؤثر فى اختيار رئيس العالم .. ؟

أكد البروفيسور جيمز زوغبى رئيس المعهد العربى الامريكى بواشنطن أن أصوات الأمريكيين من أصول عربية يمكن أن تلعب دروا حاسما فى نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية، حيث سجلت آخر تقارير المركز أن 59% من بين الأمريكيين العرب تؤيد المرشح الديمقراطى جو بايدن فى مقابل 35% ممن يؤيدون منافسه الجمهورى دونالد ترامب.

وأشار زوغبى إلى حرص «بايدن» على نشر كلمة وجهها خصيصا إلى الجالية على صفحته الرسمية، توضح سياسته المنتظرة تجاه شئون الجالية محليا وخارجيا، وهو الأمر الذى اعتبره زوغبى احتراما للجالية لم يعهده من قبل فى برامج المرشحين الرئاسيين فى الولايات المتحدة من كلا الحزبين الديمقراطى أو الجمهورى، على الرغم من قدرة الجالية على إحداث تغيير ملحوظ فى نتائج المجمع الانتخابى المتوقعة فى 12 ولاية كاملة.

واستشهد زوغبى بتعيين بايدن لفريق

من المسئولين الأمريكيين من ذوى الأصول العربية فى ولايات بنسلفانيا وأوهايو ومتشجن والتى تعد من الولايات الرئيسية لمواقع الجالية الأمريكية العربية، وأوضحت فيفيان خلف نائب رئيس منظمة المهن والأعمال فى ولاية الينوى وذات أصول فلسطينية، أن الموضوعات التى تهم الجالية الأمريكية العربية، هى نفسها ما تهم الأمريكيين، والتى تتركز حول الرعاية الطبية والتعليم والتوظيف والاقتصاد، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التى تأتى على أولويات المرشح جو بايدن.

وتمثل الجالية الأمريكية العربية 60% من تعداد سكان ولاية فلوريدا، والتى تلعب دورا هاما فى حسم نتائج المعركة الانتخابية الرئاسية الأمريكية، والتى يمكنها أن تقوم بتكسير باقى مجموع الأصوات الداعمة لدونالد ترامب هناك، والتى تبلغ

3،1% حسب قول وجيه ديمترى أحد القيادات الأمريكية العربية فى فلوريدا.

ونقلا عن صحيفة الجورزاليم بوست أن موضوع «الاضطهاد العرقى» وتراجع المساواة التى كان يكفلها ويحميها المجتمع الأمريكى قبل القوانين جاءت على أولوية اهتمامات الجالية الأمريكية العربية بنسبة 40% مقارنة باهتماماتهم بباقى الموضوعات. وعلى الجانب الآخر أوضح الجزء الآخر من الجالية الأمريكية العربية أسباب معارضته للمرشح الديمقراطى جو بايدن وتأييده لمنافسه الجمهورى «ترامب» يعود إلى تأييد «بايدن» لغزو العراق فى 2003، بالإضافة إلى تأكيد الأمريكيين من أصول مصرية على الانطباعات السلبية التى تكونت لديهم تجاه الديمقراطيين منذ تأييدهم لثورات الربيع العربى التى نتج عنها إحلال الدمار والخراب فى بلدان الشرق الأوسط.

ويمثل الأمريكيون العرب 2% من تعداد سكان ولاية بنسلفانيا وأوهايو، و5% من ميتشجن ولكنهم يعدون حجرا من أحجار الواوية الأساسيين فى حسم نتائج المعركة الرئاسية فى هذه الولايات الثلاث، حيث سجلت صناديق الاقتراع ارتفاع نسب تصويت الجالية بـ70% مقارنة بمثيلتها على المستوى الوطنى التى بلغت 60% على مستوى الولايات المتحدة بالكامل.

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