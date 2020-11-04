لبنان يسجل 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 85 ألفا و209 حالات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)،

التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.



وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء إلى تسجيل 15

حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 667 حالة، موضحة أن عدد الفحوصات المخبرية، التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية، للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 16 ألفا و499 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.