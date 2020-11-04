الانتخابات الامريكية 2020.. شرطة نيويورك: لن نتسامح مع أى أعمال شغب محتملة

قال مفوض شرطة نيويورك ديرمو شيا، اليوم، الثلاثاء، "إلى كل مواطني نيويورك، ثمة رجال شرطة كثيرون في الشارع ولن يكون هناك أي تسامح امام أي أحداث شغب محتملة" بعد إغلاق اللجان الانتخابية، ووصول النتائج الأولية، وهو الشيء الذى استعدت له متاجر عدة بتأمين واجهاتها.



وأشار شيا إلى أنه يتفهم موقف

أصحاب المتاجر الذين قرروا تأمين أبوابهم وواجهاتهم لتجنب حالات النهب التي عانت منها نيويورك في نهاية ومطلع يونيو.وأوضح المسؤول أن شرطة نيويورك "مستعدة" لمواجهة أي أحداث شغب، مضيفا أن هناك مجموعة من الأشخاص قد يحتجون "لمجرد أن السماء زرقاء. لا أظن أنهم مهتمون حتى بمن يفوز بالانتخابات".وجاءت تصريحات المسؤول بعد ساعتين من فتح نحو ألف و200 لجنة انتخابية أبوابها في نيويورك في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.وتجري الولايات المتحدة الثلاثاء انتخابات تعتبر الأكثر استقطابًا في تاريخ ذلك البلد، إذ يتنافس على السلطة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، المرشح لإعادة انتخابه، والديمقراطي جو بايدن، الذي يتقدم بفارق طفيف في استطلاعات الرأي.