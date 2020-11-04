الانتخابات الأمريكية 2020.. أكثر من 100 مليون أمريكي شاركوا فى التصويت المبكر

قام أكثر من 100 مليون أمريكي، اليوم الثلاثاء، بالتصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية حتى الآن، منذ بدء إجراء التصويت، صباح اليوم.
وحث كبير مسؤولي الأمن الداخلي في إدارة دونالد ترامب، الناخبين، على التحلي بالصبر في انتظار نتائج الانتخابات، بعدورود تقارير تفيد بأن الرئيس قد يسارع إلى إعلان النصر، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وقال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، تشاد وولف: "يجب على الناخبين التحلي بالصبر أثناء انتظار نتيجة انتخابات هذاالعام. من المهم أن ندرك أن هذه العملية قد تتطلب وقتا".
وبحسب تقارير، أخبر ترامب المقربين أنه سيعلن النصر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إذا بدا أنه متقدم في التصويت، رغم أنه نفى هذا الادعاء. مع بدء التصويت، قال الرئيس الأمريكي لشبكة "فوكس نيوز" إنه "لا يوجد سبب لإعلان النصر مبكرا".
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