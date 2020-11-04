انتخابات 2020 الأكثر غرابة

سُميت انتخابات 2020 بأشياء كثيرة: استثنائية، غريبة، غير مسبوقة، ويرجع ذلك لأنها للمرة الأولى التي يكون فيها كلا المرشحين للرئاسة في السبعينيات من العمر، وترشيح امرأة سوداء من قبل حزب كبير، بالإضافة لقيامها في خضم جائحة فيروس قاتل أثر على كل ركن من أركان البلاد.

تغيير استثنائي

بينما اعتاد الأمريكيون على معرفة من سيكون رئيسهم القادم ليلة الانتخابات، تسبب الوباء هذا العام في تحول لا مثيل له إلى التصويت المبكر، عن طريق البريد أو غير ذلك، وتزايد التوقعات بأن الأيام أو الأسابيع قد تمر قبل معرفة النتيجة، وحتى عام 1937، تم تنصيب الرؤساء في مارس، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً لإعداد التقارير وفرز الأصوات.

وبالطبع، لم يتم حل انتخابات عام 2000 حتى 12 ديسمبر، عندما جعلت المحكمة العليا الأمريكية جورج دبليو بوش هو الفائز بحكم أن فلوريدا يجب أن تتوقف عن فرز الأصوات. واستغل الرئيس دونالد ترمب القلق بشأن التصويت عبر البريد ليشير مرارًا وتكرارًا إلى أن الانتخابات محفوفة بالتزوير - وهي المرة الأولى التي يسعى فيها مرشح رئيسي، ناهيك عن رئيس في السلطة، إلى تقويض الثقة في العملية الانتخابية. وبينما قام ترمب بحملة غاضبة، متنقلًا من مدينة إلى أخرى، بقي بايدن حتى وقت قريب في منزله في ديلاوير أو بالقرب منه، مجنبًا نفسه وأتباعه خطر الإصابة بـ(COVID-19).