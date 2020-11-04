إيفانكا ترامب تدعو للتصويت لصالح “رئيس السلام”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 3 دقائق إيفانكا ترامب غردت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعية الناخبين للتصويت لوالدها، واصفة إياه بأنه “رئيس السلام”. وكتبت إيفانكا ترامب في حسابها عبر موقع “تويتر”: “صوتوا لصالح رئيس السلام دونالد ترامب… يقود بقوة وينهي الحروب الخارجية التي لا تنتهي”. وأرفقت التصريح بصورة خلال توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات، وإعلان سلام بين إسرائيل والبحرين في حديقة البيت الأبيض بتاريخ 15 ايلول الماضي. ووقع يومها ترامب على الاتفاقيتين الثنائيتين بصفته “شاهدا” أو مراقبا، ثم وقع الممثلون الثلاثة على بيان سلام منفصل المعروف باسم وثيقة “اتفاقيات أبراهام”.

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