الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ

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الرئيس الفلسطيني محمود عباس
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية، وذلك لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من 3 تشرين الثاني 2020.
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات و633 إصابة جديدة بفيروس كورونا و575 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وذكرت الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 35 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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