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الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية، وذلك لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من 3 تشرين الثاني 2020.

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات و633 إصابة جديدة بفيروس و575 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 35 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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