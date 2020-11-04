عمالة طنجة تسجل 149 إصابة جديدة ب”كورونا” بينهم قاضي ومهندس..و 3 وفيات خلال 24 ساعة

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الثلاثاء، إصابة 149 شخصا بفيروس كورونا المستجد، بعمالة طنجة أصيلة، بينهم محامي، ومهندس، وقاض، وتلميذ، ومستخدمين في ميناء طنجة، بينما لقي 3 أشخاص مصرعهم بسبب إصابتهم بالفيروس التاجي.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم 24″ فإن المصابين الجدد يتوزعون على مدينة أصيلة بحي “رأس السقاية”، وكذلك في طنجة يتوزعوم على مسنانة، الزياتن، إقامة المستقبل، جبل الكبير، حي بوبانة، سيدي البوخاري، طنجة البالية، حي البوغاز، مولاي يوسف، المغوغة.

وكانت عاصمة البوغاز قد شهدت خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ قررت السلطات المحلية تشديد الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار الفيروس.