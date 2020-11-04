رقم قياسي بالانتخابات الأمريكية.. 102مليون ناخب أدلوا بأصواتهم قبل يوم الإقتراع

أدلى أكثر من مئة مليون أميركي بأصواتهم في شكل مبكر في الانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع الثلاثاء، وفق آخر تعداد ل”يو اس إيلكشن بروجكت”.

وأظهر التعداد الذي أجرته جامعة فلوريدا أن بطاقات الاقتراع التي أرسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها رسميا الثلاثاء، تشكل أكثر من 72 في المئة من العدد الاجمالي للبطاقات في انتخابات 2016. وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقما قياسيا هذا العام بسبب وباء كوفيد-19.

وقبل أربعة أعوام، قام 57 مليون ناخب بتصويت مبكر بحسب موقع “يو اس ايلكشن اسيستنس كوميشن”.

وفي تكساس، يتجاوز عدد من قاموا بتصويت مبكر هذا العام العدد الاجمالي لسكان الولاية الذين اقترعوا في 2016.

ويؤكد معسكر ترامب من دون أن يظهر أدلة على أن التصويت عبر البريد يسهل تزوير النتائج، مؤكدا أن انصاره سيتوجهون بأعداد كبيرة الثلاثاء الى مراكز الاقتراع للرد على استطلاعات الرأي التي ترجح فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن.