وزارة الصحة تمنع تجمعات موظفي الموارد البشرية وتدعو للحد من التنقل بين المصالح

على خلفية تزايد عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19، في صفوف الأطر الصحية؛ حثت وزارة الصحة جميع موظفات، وموظفي مديرية الموارد البشرية على احترام الإجراءات الاحترازية ضد الانتشار المتزايد للفيروس، وذلك في مذكرة وجهتها إلى رؤساء الأقسام التابعة لمديرية الموارد البشرية، ورؤساء المصالح التابعة لها.

ومن بين الإجراءات المذكورة، دعت الوزارة جميع موظفات، وموظفي مديرية الموارد البشرية، إلى منع جميع أنواع التجمعات في المكاتب، والمصالح، بالإضافة إلى اعتماد آليات التواصل عن بعد، لعقد الاجتماعات الضرورية والمستعجلة، فضلا عن اعتماد التبادل الإلكتروني للوثائق، وبين المصالح داخليا ومع المديريات الجهوية للصحة.

وحثت الوزارة موظفات وموظفي مديرية الموارد البشرية على الحد من التنقل بين المصالح، والمكاتب، واعتماد مسطرة خاصة للمصادقة على الوثائق، والقررات، بالإضافة إلى إلزامية إخبار الرؤساء المباشرين بالحالات المشكوك فيها، أو التي تنتظر نتائج التحاليل، مع التزام البيت إلى حين صدور النتائج.

وعلاوة على ذلك، طالبت وزارة الصحة جميع موظفات، وموظفي مديرية الموارد البشرية في المذكرة المذكورة، بالالتزام بالتدابير الاحترازية، التي سيتم اتخاذها بخصوص استقبال المرتفقين، والمنع الكلي لغير موظفات، وموظفي المديرية من ولوج مصالح المديرية.

وحسب المصدر نفسه، يتعين على رؤساء الأقسام، والمصالح، والمكاتب، التابعة لمديرية الموارد البشرية، تتبع احترام الإجراءات المذكوررة، وكذا جميع الإجراءات الاحترازية المتخذة من أجل الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، مع العمل على إصدار تقرير أسبوعي بهذا الخصوص.