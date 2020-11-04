تعطيل حركة القطارات في أوتريخت الهولندية بعد الاشتباه في وجود قنبلة واعتقال شخصين

أوقفت شرطة مدينة أوتريخت الهولندية، اليوم الثلاثاء، حركة القطارات من وإلى محطة المدينة بعد الاشتباه بوجود قنبلة في أحد القطارات، قبل أن تلقي القبض على شخصين.

ونقلت الوكالة الإخبارية الهولندية عن شركة السكك الحديدية الهولندية بأن “هناك تهديدا بوجود قنبلة في أحد قطارات محطة مدينة أوتريخت، ما يدعو إلى إيقاف حركة القطارات من وإلى محطة المدينة وإخلاء المحطة”.

فيما أعلنت شرطة مدينة أوتريخت عبر “تويتر” عن “إيقاف القطارات من وإلى محطة المدينة وإخلاء المحطة بعد وضع مشبوه في أحد القطارات، وجار البحث عن شخص ما”.

وذكرت إذاعة “إن أو إس” أن شخصين اعتقلا على صلة بالحادث الذي وقع في المحطة المركزية في مدينة أوتريخت الهولندية. كما أفادت بإرسال الشرطة فريق متفجرات خاص إلى المحطة.

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وبحسب الإذاعة، فإن الشرطة تبحث عن رجل قال شيئا مريبا أو مقلقا. من غير الواضح ما قاله الرجل بالضبط، لكن هذا كان سببا كافيا لعملية الإخلاء.

وتزامنت هذه الواقعة، مع إعلان رئيس الوزراء الهولندي مارك روتييه، اليوم، تشديد التدابير الاحترازية الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مشددا على إمكانية فرض حظر للتجول في المناطق التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الإصابات.

وفي حين لم يتبين حتى الآن طبيعة الواقعة في محطة أوتريخت المركزية، فإنها تأتي في وقت يشهد توترا أمنيا في أوروبا عقب سلسلة من الهجمات تركزت في فرنسا خلال الأسبوعين الماضيين، قبل وقوع هجوم ناري، الاثنين، في النمسا راح ضحيته 4 قتلى و22 مصابا على الأقل.

فيما أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، مستوى التهديد الإرهابي على أراضيها من درجة “كبير” إلى درجة “خطير”، وهي الدرجة قبل الأخيرة من درجات التأهب الأمني، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا، أمس.