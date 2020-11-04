إشكالات في نظام حجز مواعيد امتحانات السياقة.. المهنيون يشتكون و”نارسا” تدعو إلى التفهم

وسط احتجاجات مهنيي تعليم السياقة على الإشكالات التقنية في نظام حجز مواعيد الامتحانات، خرجت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” لدعوتهم إلى التفهم.

وقالت الوكالة، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الثلاثاء، إنها واعية ببعض الإشكالات، التي ظهرت، أخيرا، على مستوى نظام تدبير حجز مواعيد اجتياز امتحانات الحصول على رخصة السياقة.

وأوضحت نارسا أن الاشكالات المرصودة، تشكل عائقا بالنسبة إلى مؤسسات تعليم السياقة، وكذا المرشحين لاجتياز هذه الامتحانات.

وأكدت الوكالة أن مصالحها بصدد القيام بدراسة، وتشخيص شامل لهذا النظام، أخذا بعين الاعتبار الاكراهات، التي أثارها مهنيو تعليم السياقة على الصعيد الوطني، وذلك بهدف إيجاد حلول ناجعة ودائمة لهذه الإشكالات التقنية في أقرب الآجال.

ودعت الوكالة مهنيي القطاع إلى تفهم هذا الوضع الاستثنائي، مع التأكيد على أن مصالحها المختصة تعمل جاهدة على معالجة هذه الإشكالات، وتطوير هذا النظام، بغية تجويد الخدمات المقدمة إلى جميع المرتفقين.