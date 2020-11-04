شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فرز الأصوات في 5 ولايات أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

بدأ فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في كل من، فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا.

وحطم مجمل المصوتين الأرقام القياسية ودفع بعض الخبراء إلى توقع أعلى معدلات للتصويت منذ عام 1908.

ويتوقع الخبراء أن يصل إجمالي الأصوات إلى 160 مليونا، متجاوزا 138 مليون بطاقة اقتراع في عام 2016.

ومن الولايات الأكثر احتداما في المنافسة والتي من المتوقع أن تحدد النتيجة، بنسلفانيا وفلوريدا وويسكونسن وميشيجان ونورث كارولاينا وأريزونا وجورجيا. ويأمل الديمقراطيون أن يتمكن بايدن حتى من تهديد ترامب في ولايات معروفة بتصويتها للجمهوريين مثل أوهايو وأيوا وتكساس.