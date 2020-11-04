شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 160 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء، إنها سجلت 11843 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و243 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية خمسة ملايين و566049 منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 160496 وفقا لبيانات الوزارة، في‭‭ ‬‬أسوأ تفش بالعالم خارج الولايات المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 160 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.