شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: عودة الحظر الجزئي خيار مطروح والان نبدء بالتفاصيل
أكد المتحدث الرسمي بوزارة الصحة الكويتية د. عبدالله السند، أن عودة الحظر الجزئي في البلاد خيار يطرح في حال الزيادة الطردية في عدد إصابات كورونا، مثلما يحدث الآن في كثير من الدول حول العالم في القارة الأوربية والأمريكية.
وقال د. عبدالله السند في بيان صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن وزارة الصحة تقوم بتحديث الاجراءات والخيارات الصحية المتاحة بصورة متواصلة بناء على تطورات انتشار الفيروس في البلاد وعدد الإصابة ونسبة إشغال غرف العناية المركزة.
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