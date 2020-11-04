محامي ”ترامب” السابق ينقلب عليه لصالح “بايدن” في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن

انقلب المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الأخير، وصوت لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبه كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال المحامي مايك كوهين، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”: “خمنوا ما فعلته اليوم.. مشرق وباكر”، ثم أضاف وسم “بايدن هاريس” في إشارة لتصويته للمرشح الديمقراطي.

وهاجم “كوهين” موكله “ترامب” لاحقًا ووصفه بـ”الغشاش والكذاب والمتنمر والفاسد والعنصري والمخادع والمعتدي” وقال إنه ذلك الشخص المهتم باستغلال الرئاسة للحصول على فوائد مالية شخصية.