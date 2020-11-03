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محمد بن زايد يسير على نهج الإمارات في نشر السلام (فيديوجراف)

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

كشف فيديوجراف بأن المواقف تظهر دائما أن ولي عهد أبو ظبي يطبق سياسة نشر السلام.

 

وأوضح الفيديوجراف بأن تلك السياسة لم تكن حديثه على الإمارات بل هي أسلوب متبع من سنوات فتصريحات "بن زايد" مع الرئيس الفرنسي برفض العنف مستمدة من استراتيجية الإمارات.

 

كما أن ولي عهد أبو ظبي رفض خطاب الكراهية لخدمته أصحاب الأفكار المتطرفة و الإمارات تعتمد على خطة دائمة لمواجهة الإرهاب والتصدي له.

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وهناك عدة مواقف سابقة أكدت تلك الاستراتيجية الإماراتية ففي 2001 عندما شهدت أمريكا أعمال عنف عبر الشيخ زايد عن رفضه للإرهاب.

 

وأكد الشيخ زايد أكد أن الإرهاب بغض من وجهة نظر الإسلام وعدو الإنسانية و في 2005 الشيخ خليفة بن زايد أكد أن الإرهاب آفة عالمية خطيرة كما أن  الإمارات في الوقت الحالي تعمل على مساندة المتضريين من أعمال العنف،    كل هذا يؤكد أن بن زايد يسير على نهج الإمارات في نشر السلام.

 

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