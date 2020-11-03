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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يعلن مقتل 11 عنصراً من حركة "الشباب" الإرهابية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
أعلنت القوات الصومالية الخاصة اليوم، مقتل قيادي بارز وعشرة عناصر أخرى في حركة "الشباب" الإرهابية، في عملية عسكرية نفذتها في منطقة "سبلالي" بإقليم شبيلي السفلى جنوب البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، أن القوات الخاصة تمكنت من تصفية قيادي في حركة "الشباب" الإرهابية في محافظات جوبا وعشرة من مساعديه، مضيفة أن "العملية حققت الهدف المنشود، ولم يصب أي مدني من السكان المحليين بأذى خلال العملية ".
ويواصل الجيش الصومالي عملياته العسكرية في جنوب البلاد للقضاء على عناصر الحركة الإرهابية التي تنفذ من وقت لآخر هجمات على المباني الحكومية والمنشآت.
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