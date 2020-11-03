شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يتهم «الجمهوريين» بالتشويش على العملية الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

اتهم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، الجمهوريين بالتشويش على العملية الانتخابية. وقال إنه لا يمكن للرئيس أن يحدد احتساب الأصوات من عدمه، و"لدي يقين أن العملية الانتخابية تتمتع بالنزاهة". وتابع: "إذا فزت بولاية فلوريدا فسيكون ذلك حاسما".

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