شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: 20 ألف إصابة جديدة بكورونا و397 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت إحصاءات حكومية، أمس الثلاثاء، أن بريطانيا سجلت 20018 إصابة جديدة بفيروس كورونا و397 وفاة، في أكبر عدد يومي للوفيات منذ 27 من مايو.

كانت بريطانيا قد سجلت أول أمس الاثنين 18950 إصابة جديدة و136 وفاة. وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في بريطانيا منذ بدء الجائحة إلى 47250.