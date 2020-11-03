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ترامب يؤكد ضرورة إعلان الفائز بالانتخابات في وقته

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شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أنه لا يمكن تأجيل عمليات الفرز للأصوات في الانتخابات الرئاسية لأيام، مؤكداً أنه لا بد أن يكون هناك تاريخ محدد وهو الثالث من نوفمبر لمعرفة الفائز بالانتخابات.

ودعا ترامب خلال زيارة لأحد مقار حملته الانتخابية في أرلنغتون بولاية فرجينيا إلى توحيد الصفوف، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أصبحت في موقف أقوى من ذي قبل.

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