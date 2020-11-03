شكرا لقرائتكم خبر عن قاضٍ أمريكي لـ«البريد»: عدم ترك أي بطاقات اقتراع والان نبدء بالتفاصيل
وأمر القاضي إيميت سوليفان، الذي أصدر في الأيام الأخيرة عددا من الأحكام بشأن التصويت بالبريد لصالح جماعات الحريات المدنية، إن مفتشي البريد "يجب عليهم أن يتأكدوا من عدم ترك أي بطاقات اقتراع وأن يتم إرسال أي بطاقات اقتراع محددة على الفور".
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