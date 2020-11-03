شكرا لقرائتكم خبر عن قاضٍ أمريكي لـ«البريد»: عدم ترك أي بطاقات اقتراع والان نبدء بالتفاصيل

منح قاض اتحادي نصرا لجماعات الدفاع عن الحق في التصويت اليوم الثلاثاء، وأمر بأن تجري دائرة البريد الأمريكية عمليات بحث فعلي دقيق لمنشآت البريد في عدة ولايات حاسمة لضمان عدم ترك بطاقات اقتراع تم إرسالها بالبريد.

وأمر القاضي إيميت سوليفان، الذي أصدر في الأيام الأخيرة عددا من الأحكام بشأن التصويت بالبريد لصالح جماعات الحريات المدنية، إن مفتشي البريد "يجب عليهم أن يتأكدوا من عدم ترك أي بطاقات اقتراع وأن يتم إرسال أي بطاقات اقتراع محددة على الفور".