شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يتوقع مشاركة 150 مليونًا: سأكون رئيسًا لكل الولايات والان نبدء بالتفاصيل

وعدّ المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، بأن يكون رئيسا لكل الولايات المتحدة حال فوزه. وقال: "أكثر من 110 ملايين شخص صوتوا حتى الآن، ومن المتوقع وصول الرقم إلى أكثر من 150 مليونا، سيكون هناك ناخبون في انتخابات الرئاسة أكثر من أي وقت مضى". وتابع: "أعدكم بأننا سنفوز في انتخابات الرئاسة وعندما أرتكب خطأ سأعترف بذلك"، مؤكدا تجاوز أزمة كورونا ودعم الطبقة الوسطى.

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