شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسودان وإثيوبيا تناقش مقترحات «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان لها اليوم، أن الدول الثلاث اتفقت على قيام كل دولة بعرض وجهة نظرها خلال اجتماع وزراء الري من الدول الثلاث، المقرر عقده غداً الأربعاء.
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