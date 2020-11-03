شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسودان وإثيوبيا تناقش مقترحات «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أنهت لجنة الخبراء القانونية والفنية المكونة من عضوين من كل دولة من الدول الثلاث (مصر، السودان، أثيوبيا)، اليوم اجتماعاتها التي استمرت على مدار يومين بغرض بحث منهجية التفاوض خلال الفترة المقبلة، ومناقشة المقترحات المقدمة من الدول الثلاث بشأن سد النهضة.

وأفادت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان لها اليوم، أن الدول الثلاث اتفقت على قيام كل دولة بعرض وجهة نظرها خلال اجتماع وزراء الري من الدول الثلاث، المقرر عقده غداً الأربعاء.