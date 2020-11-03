شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إصابات كورونا في أمريكا وفرنسا وإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 86,190 إصابة مؤكدة و510 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 9,268,818 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 230,893 وفاة.

فيما سجّلت فرنسا 36330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي المصابين فيها إلى مليون و502 ألفاً و763 حالةً.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم إلى تسجيل 430 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 38289 حالة منذ بدء تفشي الجائحة على الأراضي الفرنسية.

Advertisements

هذا ويتواصل منذ عدة أسابيع ارتفاع أعداد المصابين في العناية المركزة ليصل إلى 2716 خلال الأيام السبعة الأخيرة من أصل 18006 مصاباً دخلوا إلى المستشفيات.

أما إسبانيا سجلت 238 حالة وفاة و 18669 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى مليون و 259366 حالةً، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 36495 حالة وفاة.

مما يذكر أن إسبانيا تعيش حالة طوارئ تستمر مطلع شهر مايو المقبل، كما أن معظم الأقاليم الإسبانية عزلت حدودها حتى التاسع من شهر نوفمبر الجاري.