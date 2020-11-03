اندلاع نزاع عشائري شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، باندلاع نزاع عشائري شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "نزاعا عشائرياً اندلع مساء اليوم، في منطقة الفضيلية شرقي العاصمة بغداد".
واضاف المصدر، ان "حالة من الرعب تسود المنطقة بعد اندلاع النزاع بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة".
واضاف المصدر، ان "حالة من الرعب تسود المنطقة بعد اندلاع النزاع بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة".
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