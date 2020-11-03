اندلاع نزاع عشائري شرقي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "نزاعا عشائرياً اندلع مساء اليوم، في منطقة الفضيلية شرقي العاصمة بغداد".

واضاف المصدر، ان "حالة من الرعب تسود المنطقة بعد اندلاع النزاع بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة".

