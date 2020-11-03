مونشنجلادباخ يقسو على شاختار بسداسية نظيفة

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الضيوف برباعية نظيفة، الهدف الأول سجّله الحسن بليا في الدقيقة الثامنة، وفي الدقيقة 12، سجّل فاليري بوندر مدافع شاختار هدفًا بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 26، عاد الحسن بليا من جديد، لهز شباك الفريق الأوكراني، بالهدف الثاني له والثالث لفريقه.



Advertisements

وفي الدقيقة 44، تمكن الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني من إحراز الهدف الرابع لـ بوروسيا مونشنجلادباخ.

وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن لارس شتيندل من تسجيل الهدف الخامس بالدقيقة 65.

واختتم الحسن بليا مهرجان الأهداف، بالهدف السادس في الدقيقة 78، مُسجّلًا الهدف الثالث له "هاتريك".

هذا الانتصار رفع رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ لـ 5 نقاط، ليتصدر المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا ريال مدريد وإنتر ميلان، بينما تجمد رصيد شاختار عند 4 نقاط بالمركز الثاني.