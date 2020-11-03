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مونشنجلادباخ يقسو على شاختار بسداسية نظيفة

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2020-11-03 | 21:23

مونشنجلادباخ يقسو على شاختار بسداسية نظيفة

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فاز فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، على نظيره شاختار دونستيك الأوكراني، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، على ملعب "أولمبيسكي"، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الضيوف برباعية نظيفة، الهدف الأول سجّله الحسن بليا في الدقيقة الثامنة، وفي الدقيقة 12، سجّل فاليري بوندر مدافع شاختار هدفًا بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 26، عاد الحسن بليا من جديد، لهز شباك الفريق الأوكراني، بالهدف الثاني له والثالث لفريقه.

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وفي الدقيقة 44، تمكن الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني من إحراز الهدف الرابع لـ بوروسيا مونشنجلادباخ.

وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن لارس شتيندل من تسجيل الهدف الخامس بالدقيقة 65.

واختتم الحسن بليا مهرجان الأهداف، بالهدف السادس في الدقيقة 78، مُسجّلًا الهدف الثالث له "هاتريك".

هذا الانتصار رفع رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ لـ 5  نقاط، ليتصدر المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا وإنتر ميلان، بينما تجمد رصيد شاختار عند 4 نقاط بالمركز الثاني.

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