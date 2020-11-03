2020-11-03 | 21:23
357 مشاهدة
فاز فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، على نظيره شاختار دونستيك الأوكراني، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، على ملعب "أولمبيسكي"، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وفي الدقيقة 26، عاد الحسن بليا من جديد، لهز شباك الفريق الأوكراني، بالهدف الثاني له والثالث لفريقه.
وفي الدقيقة 44، تمكن الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني من إحراز الهدف الرابع لـ بوروسيا مونشنجلادباخ.
وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن لارس شتيندل من تسجيل الهدف الخامس بالدقيقة 65.
واختتم الحسن بليا مهرجان الأهداف، بالهدف السادس في الدقيقة 78، مُسجّلًا الهدف الثالث له "هاتريك".
هذا الانتصار رفع رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ لـ 5 نقاط، ليتصدر المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا ريال مدريد وإنتر ميلان، بينما تجمد رصيد شاختار عند 4 نقاط بالمركز الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر مونشنجلادباخ يقسو على شاختار بسداسية نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.